Harden was in 31 minuten goed voor 60 punten. Het is de vierde keer in zijn loopbaan dat hij die kaap rondt.

Ook legende Michael Jordan slaagde erin vier keer op 60 of meer punten uit te komen in het reguliere seizoen.

Slechts twee spelers deden beter: Wilt Chamberlain in de jaren 60, liefst 32 keer, en Kobe Bryant 6 keer.