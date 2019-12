Coach Quique Sanchez Flores moet vertrekken als coach van Watford

Quique Sanchez Flores stond nog maar sinds begin september aan het hoofd van het team, als opvolger van Javi Gracia.

Ook de 54-jarige Spanjaard kreeg de motor niet aan de praat en moet enkele maanden later al weer vertrekken, na amper één gewonnen competitiematch.

Zaterdag deed Watford nog een heel slechte zaak met 2-1-verlies bij kelderploeg Southampton. Christian Kabasele is de werkgever van Watford, maar tegen Southampton ontbrak onze landgenoot.

Sanchez Flores was in het seizoen 2015-2016 al eens trainer bij Watford. Hij leidde "The Hornets" toen bij hun terugkeer naar de Premier League naar een comfortabele 13e plek.

Sanchez Flores, een voormalige verdediger van Valencia en Real Madrid, was eerder als coach aan de slag bij onder andere Valencia, Benfica en Atletico Madrid. Tot juli coachte hij de Chinese club Shanghai Shenhua.