POLL: Helft van Sporza-surfers wil Finland als EK-tegenstander

Finland plaatste zich voor het eerst voor een groot toernooi. Bijna 50% van de Sporza-surfer kan de nummer 58 van de wereld wel bekoren. 16% van de Sporza-surfer kiest voor Wales (FIFA-22) en een revanche voor de exit in de kwartfinale op Euro 2016. Voor de rest maakt het niet uit. Denemarken is de nummer 14 van de wereld, Rusland de nummer 38.

Door de complexiteit van de loting met 6 reekshoofden, 12 gastlanden en de geopolitieke krachten wordt het een van de meest geleide lotingen uit de geschiedenis. Voor België is het straks alleen nog zaak of Finland of Wales uit de bus komt, de rest is al bekend.

Volg de loting op tv op Eén vanaf 17.40u en vanaf 19u voort op Canvas. U kunt de tv-uitzending ook met onze livestream bekijken op deze pagina. Daar vullen we ook de groepen in en geven live tekstupdates.