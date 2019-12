"Kompany mee naar het EK? Hij moet bewijzen dat hij écht fit is"

"Voor Nederland was het dat wél", zegt Youri Mulder. "De loting van Nederland (tegen Oekraïne, Oostenrijk en een nog te bepalen land, red) is supermakkelijk. Ze spelen ook 3 keer thuis. Dat gaan ze halen."

Voor België was de loting in Boekarest niet spannend. Alleen de 3e tegenstander moest nog uit de trommel rollen.

"Kompany moet bewijzen dat hij echt fit is"

Komen we bij de Belgen en hun selectie. Een Belgische U21 ziet Van der Elst het EK niet halen. "De huidige kern is zeer breed. Het zal voor Roberto Martinez al moeilijk genoeg zijn om knopen door te hakken. Om daar dan nog iemand uit de U21 bij te halen, dat wordt zeer moeilijk."

En wat met Vincent Kompany? Die nemen Van der Elst en Mulder niet zomaar mee.

Mulder: "Martinez heeft er iets over gezegd: "We moeten fair zijn ten opzichte van Vincent zelf". Dat vond ik een opmerking waarbij ik het gevoel kreeg dat Kompany misschien wel eens niet mee zou kunnen gaan."

Voor Van der Elst is het duidelijk: "Kompany zal moeten gaan voetballen. En dan moeten we zien of hij niveau haalt."

Mulder werpt de assistent-coach van KV Oostende voor: "Stel dat Kompany de laatste maand speelt en in 3 à 4 wedstrijden toont dat hij fit is."

Van der Elst: "Dat is misschien te weinig. Kompany moet zich niet meer bewijzen voor het team, maar hij moet wel bewijzen dat hij echt fit is. Voor het WK is hij ook niet echt fit meegegaan, maar dat is straks toch weer 2 jaar geleden."

Wie zijn er nog twijfelgevallen voor de uiteindelijke selectie? "In de spits zijn Lukaku en Batshuayi de kandidaten, voor Origi wordt het moeilijk. Benteke? Die speelde goed tegen Cyprus. Links op de zijkant heb je Thorgan Hazard, Carrasco en Chadli. Thorgan zal wel meegaan, dus daar zal nog iemand uit moeten."