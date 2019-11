Vidal stuurt een duidelijk boodschap uit: spelen of Barcelona verlaten

Arturo Vidal is dit seizoen zelden of nooit basisspeler onder Barcelona-trainer Ernesto Valverde. De middenvelder heeft af te rekenen met de concurrentie van De Jong, Busquets, Arthur, Rakitic en Roberto. Hij speelde nog maar twee wedstrijden 90 minuten en begon drie keer in de basis.

Vidal heeft duidelijk genoeg van de situatie. "Als ik me in december of op het einde van het seizoen niet belangrijk voel, dan moet ik een beslissing nemen en andere horizonten opzoeken waar ik me wel bealngrijk voel", zei hij in een interview met de Catalaanse zender TV3.

"Ik zou graag voor altijd in Barcelona blijven, maar ik moet objectief zijn en van dag tot dag leven. Als de transfermarkt open gaat, denkt elke speler na over zijn situatie. Voel ik me goed bij de club of niet? Als een speler zich niet belangrijk voelt, neemt hij een beslissing."

Vidal speelde eerder voor onder meer Juventus (2011-2015) en voor Bayern München (2015-2018). Bankzitten was hij in die periodes niet gewoon. Van een open oorlog met zijn huidige club is wel zeker nog geen sprake.

"Er zijn altijd aanbiedingen (van andere clubs), maar op dit moment concentreer ik me op Barcelona. Ik wil hard werken en mijn ploegmaats helpen waar dat mogelijk is. Ik ben gelukkig in deze mooie stad en bij deze mooie club."