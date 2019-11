Vercauteren schenkt geen klare wijn over Kompany: "Hij beslist zelf of hij fit is"

Het is vaste prik op de persconferenties van Anderlecht, de vragen over de paraatheid van Vincent Kompany. "Hij, Trebel en Sandler hebben ongeveer alle oefeningen afgewerkt met de groep. Alles is goed verlopen vandaag maar er is morgen nog een training, dus we beslissen pas last minute. Als het blijft zoals vandaag, komen ze zeker in aanmerking om te spelen."

Dus, Vincent Kompany kan spelen tegen KV Oostende? Dat wou Vercauteren toch nog niet met zoveel woorden gezegd hebben. "Dat moet hij uitmaken morgen of de dag daarna. Hij moet zelf het signaal geven. Dat is het belangrijkste. Dat hoop ik van hem te horen. Hij moet beslissen en zeggen hoe hij zich voelt."

"Fit genoeg? Als je een paar maanden niet speelt, mis je altijd iets, maar hij heeft kwaliteiten genoeg om dat te compenseren. Hopelijk ja, maar het is afwachten."

Nog een opmerking van de journalisten uit de zaal. Is Anderlecht niet te afhankelijk van Chadli? "Is Juventus afhankelijk van Ronaldo? Is Barcelona afhankelijk van Messi?", kaatste de trainer de vraag terug.