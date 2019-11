Steeds meer tieners in profpeloton: "Juich dat Evenepoel-effect niet toe"

Opmerkelijk hierbij is dat in navolging van Evenepoel 5 renners de beloftecategorie overslaan: Quinn Simmons (naar Trek), Carlos Rodriguez (naar Ineos), Carlos Canal (naar Burgos) en het "veldritduo" Ben Tulett en Ryan Cortjens (Corendon-Circus).

Als we de belofteploeg van Axel Merckx even buiten beschouwing laten, was Remco Evenepoel vorig jaar de enige tiener in het profpeloton. In 2020 is dat aantal al toegenomen tot 10 tieners.

"Tussenstap bij de beloften is echt wel nodig"

"Enkele jaren geleden had je renners als Bakelants, Hermans en De Gendt, die de volle 4 jaar bij de beloften reden. Nu slaan renners als Evenepoel, Simmons en Rodriguez die stap over, terwijl anderen al na 1 of 2 jaar bij de beloften overgaan. Je moet al héél getalenteerd zijn om dat te verteren."

Kurt Van de Wouwer vindt als coach van de beloften van Lotto-Soudal uiteraard dat deze categorie cruciaal is bij de opleiding van een renner. "Bij de junioren rijden ze wedstrijden van 120 à 130 kilometer, bij de beloften wordt dat aantal wat opgetrokken en af en toe rijden ze ook wedstrijden samen met de profs. Die tussenstap is echt wel nodig."

"De beste junioren werken al met een manager"

"Jammer dat we zelf de vruchten van Van Wilder niet kunnen plukken"

Tussen de 10 tieners voor 2020 vind je met Ilan Van Wilder (19) ook een Belgisch toptalent. Hij werd het voorbije jaar opgeleid door de ploeg van Van de Wouwer, maar koos al na 1 jaar bij de beloften voor een profavontuur bij... Sunweb.

"Dat was voor mij en de ploeg een ontgoocheling. Je steekt tijd en centen in die renners en dan kun je er zelf de vruchten niet van plukken. In het verleden hebben veel van onze jongeren wél voor Lotto gekozen, zoals Benoot, Wellens en Lambrecht. Nu is het eens niet."

Is de overstap van Van Wilder te vroeg? "Dat is een twijfelgeval. Hij is iemand waarvoor het wel moet lukken. Maar of hij er dan ook zo goed aan doet om zo snél al over te stappen...? Door voor Sunweb te kiezen, kiest hij ook nog eens voor een totaal andere omgeving. Dat was bij het vertrouwde Lotto anders geweest. Maar zoals bij al die jonge renners zullen we gewoon moeten afwachten wat het geeft bij de profs."