KV Oostende laat jonge aanvaller vertrekken naar Union

Ibrahima Bah trainde al enkele weken met de groep bij Union. Dat er voor hem geen toekomst was bij KV Oostende was al langer duidelijk. Enkel twee seizoenen geleden kreeg hij eenmalig 8 minuten speeltijd. Ook bij Standard, waar hij zijn opleiding kreeg, speelde hij een keer voor de eerste ploeg.

Vorig seizoen was hij actief in de eerste amateurklasse bij RWDM. Daar scoorde hij vier keer in 28 duels. Union staat in 1B na twee duels in de tweede periode met vier punten gedeeld aan kop, samen met Beerschot en Lommel. In de eerste periode eindigden de Brusselaars als vierde.