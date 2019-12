Hun ster fonkelt nu aan de hemel: Lambrecht, Vervoort, Waseige,...

2019 bezorgde ons heel wat heerlijke sportmomenten, maar we moesten ook afscheid nemen van een pak sportfiguren die ons in het verleden onvergetelijke momenten hebben bezorgd.

Wielrennen

Het wielerboek 2019 werd met inktzwarte letters geschreven, met als triest dieptepunt het overlijden van de beloftevolle Bjorg Lambrecht (22) tijdens de Ronde van Polen. Ook voor de oude coryfeeën was 2019 geen goed jaar. Felice Gimondi (76) klopte in 1965 Raymond Poulidor (83) in de Tour de France en won ook de sprint naar de hemelpoort voor zijn oude rivaal. Het overlijden van Poulidor was ook een grote klap voor zijn kleinzonen Mathieu en David van der Poel. Naast Lambrecht werd het Belgische wielrennen ook getroffen door de dood van de aimabele ex-ploegleider Jef Braeckevelt (76) en voormalig olympisch kampioen en pistegrootheid Patrick Sercu (74).

De begrafenis van Raymond Poulidor.

Ook van hen nam de wielerwereld afscheid

"Dottore" Giorgio Squinzi (76): legendarische Italiaanse mecenas achter de Mapei-ploeg en ex-voorzitter van Serie A-club Sassuolo. Frans Van Looy (69): ex-winnaar van onder meer Nokere Koerse, de Schaal Sels en de GP Jef Scherens en ex-ploegleider bij Telekom. Jarne Lemmens (15): jonge Belgische renner overlijdt in zijn slaap door hartfalen. Ludo Loos (64): ex-ritwinnaar in de Tour de France. Robbert de Greef (27): Nederlander en voormalig renner van o.a. Roompot overlijdt na een hartstilstand tijdens de Omloop van de Braakman. Kelly Catlin (23): Amerikaanse baanwielrenster (zilver op de Spelen en 3x wereldkampioene) stapt zelf uit het leven. Julien Vanden Haesevelde (75): vicewereldkampioen veldrijden bij de amateurs van 1967, die na 35 jaar zijn zilveren medaille omgeruild zag in een gouden.

Voetbal

België verloor in juli van dit jaar met Robert Waseige (79) een van zijn kleurrijkste bondscoaches. Waseige voerde de Rode Duivels aan tijdens Euro 2000 en het WK 2002 en werd 3 keer verkozen tot Trainer van het Jaar in België. Voor jonge (ex-)voetballers was 2019 een rampjaar. Voormalig Spaans international José Antonio Reyes (35) kreeg een fatale klapband toen hij met zijn Mercedes 237 km/u reed, Emiliano Sala (28) verongelukte met het vliegtuigje dat hem naar zijn nieuwe club Cardiff voerde en 12-voudig Nederlands international Fernando Ricksen (43) verloor zijn jarenlange dappere strijd tegen spierziekte ALS. We brachten ook een nostalgische afscheidsgroet aan enkele cultfiguren: de Senegalese verdediger Mamadou Tew (59) was in de jaren 80 een favoriet van de Club Brugge-aanhang, Barry Hughes (81) was dan weer een opgemerkte paradijsvogel als trainer in Nederland en België (o.a. Beerschot) en de enigmatische Daniel Leclercq (70) - toepasselijk De Druïde bijgenaamd - werd kampioen met Lens en trainde nadien ook nog La Louvière. Helemaal aan het staartje van 2019 verliet ook Georget Bertoncello (76) ons, de markante linkspoot van Charleroi en de "Zebra van de Eeuw".

Robert Waseige lacht ons vanaf zijn doodskist toe.

Nog meer voetballers en trainers die ons verlaten hebben

Gordon Banks (81): legendarische doelman die met Engeland wereldkampioen werd in 1966, bekend van de "Save of the Century" op een kopbal van Pelé. Martin Peters (76): won samen met Gordon Banks (zie hierboven) het WK met Engeland. Hij scoorde 1 van de 4 goals in de finale (de andere 3 waren van Geoff Hurst). Lennart Johansson (89): de langstzittende voorzitter van de UEFA en de vader van de Champions League. Rudi Assauer (74): architect van het "Belgische" Schalke 04, met onder meer Wilmots, Mpenza, Goossens en Van Kerckhoven. Billy McNeill (76): boegbeeld van Celtic, eerst als speler (winst Europa Cup I in 1967) en later als coach (4 titels). Harald Nickel (66): Duitse doelpuntenmachine die erg succesvol was in België (o.m. topschutter in 1978). Jurrie Koolhof (59): 5-voudige Nederlandse international (als speler van PSV) en ex-trainer. Pim Verbeek (63): Nederlander en ex-bondscoach van o.a. Zuid-Korea en Australië. Met dat laatste land was hij actief op het WK 2010. Köbi Kuhn (76): voormalig Zwitsers topvoetballer en bondscoach van Zwitserland op het EK 2004, WK 2006 en EK 2008. Edi Krieger (73): vaste waarde in het succeselftal van Club Brugge dat in de jaren 70 de EC I-finale speelde tegen Liverpool.

Andere sporten

Op 22 oktober 2019 koos rolstoelatlete en rolmodel Marieke Vervoort (40) ervoor om zelf uit het leven te stappen. Vervoort inspireerde met haar sportprestaties (4 paralympische medailles) én haar moedige strijd tegen haar spierziekte tal van mensen, ook na haar dood. Ook de autosport werd in 2019 zwaar getroffen: Anthoine Hubert (22) crashte met zijn F2-auto op het circuit van Spa-Francorchamps en daarnaast moesten we ook afscheid nemen van drievoudig F1-wereldkampioen Niki Lauda (70). Ook de populaire racedirecteur Charlie Whiting (66) is ons plots ontvallen, net als Jean-Pierre Van Rossem (73), die zijn Moneytron-fortuin pompte in F1-team Onyx. Opmerkelijk was ook dat we dit jaar 3 boksers verloren die een dodelijke verwonding opliepen in de ring: de Amerikaan Patrick Day (27), de Rus Maksim Dadasjev (28) en de Argentijn Hugo Santillan (23).

En ook zij overleden in 2019