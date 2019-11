Nederlaag te veel: Arsenal neemt afscheid van coach Unai Emery

Na 22 jaar in de voetsporen van Arsène Wenger treden. Geen sinecure, maar Unai Emery durfde de opdracht in 2018 aan. Hij verliet PSG met een landstitel en begon met hoge verwachtingen aan zijn avontuur bij Arsenal.

In zijn debuutseizoen kon de Spanjaard nog de vijfde plek in de Premier League afdwingen en een ticket voor de finale van de Europa League. Maar dit seizoen zat er zand in de machine: Arsenal wacht nu al 7 wedstrijden op rij op een overwinning, de slechtste resultaten sinds 1992.

Na een magere 4 op 15 in de competitie en de uitschakeling in de League Cup was de nederlaag tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League de doodsteek voor Emery. "We willen Unai en zijn team bedanken voor hun inspanningen voor deze club. We wensen hen succes in hun toekomst", klinkt het op de clubwebsite.

Ex-speler en assistent-coach Freddie Ljungberg neemt het roer voorlopig over. Arsenal speurt nu naar een opvolger. Onder meer ex-Juventus-coach Massimiliano Allegri zou op het verlanglijstje van de Londense club staan.