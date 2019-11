Farah keert terug naar de piste in Tokio en gaat voor 3e goud op 10.000m

De 36-jarige Farah besliste na het WK in 2017 om te stoppen op de piste en zich te focussen op het lopen van marathons. Vorig jaar won hij de prestigieuze marathon van Chicago in 2u05'11", een Europees record. Maar met de Spelen in Tokio in aantocht verlegt hij opnieuw zijn focus.

"Het was heel leuk om de afgelopen jaren marathons te lopen", vertelde hij in een videoboodschap. "Nu heb ik beslist dat ik volgend jaar voor Tokio opnieuw op de piste ga lopen. Ik kijk er heel erg naar uit en ik ga het proberen op de 10.000 meter. Hopelijk ben ik mijn snelheid niet kwijtgespeeld. We gaan er hard voor trainen."

Farah is de titelverdediger op de 10.000 meter. Hij won vier jaar geleden goud in Rio en acht jaar geleden ook al eens in Londen. Ook op de 5.000 meter pakte hij twee keer goud.