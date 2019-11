Lukaku weer slachtoffer van racisme: "Geen voorbeeld voor kinderen"

Romelu Lukaku was met twee assists, zijn 250e doelpunt en twee afgekeurde goals woensdag de uitblinker in de 1-3-overwinning tegen Slavia Praag. Maar de spits van Inter was in Praag andermaal het slachtoffer van racisme.

"Het volledige stadion deed mee", zei de Rode Duivel. "Dit kan gewoon niet meer. De UEFA moet ingrijpen. Het is 2019 en er spelen veel verschillende nationaliteiten in een ploeg. Die slechte mensen zijn geen goed voorbeeld voor de kinderen in een stadion."

Het is niet de eerste keer dat Lukaku de UEFA vraagt om stappen te ondernemen. Ook na enkele incidenten in de Serie A legde hij zijn vinger al eens op de etterende wonde. "We kunnen allemaal een bord omhoog houden met de slogan "Zeg neen tegen racisme", maar als niemand optreedt, dan heeft dat ook geen zin", zei hij tijdens de interlandbreak met de Rode Duivels.