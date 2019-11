Competitie met 20 teams? 1B-clubs zijn pro, 10 van de 11 "kleine" 1A-clubs ook

De laatste competitiehervorming werd ingevoerd in het seizoen 2016-2017, er kwam toen een striktere scheiding tussen prof- en amateurvoetbal. 1B werd afgeslankt van 12 tot 8 clubs. Maar het leven in tweede klasse bleef moeilijk. En dus wordt er door de Pro League, de vereniging van 24 profclubs, opnieuw gezocht naar een nieuw gezicht voor de Belgische competitie.

Zoals de kaarten nu liggen, kiezen de clubs in december voor een drastische hervorming. Het voorstel dat op het meeste bijval kan rekenen is een competitie met 20 clubs. 1B zou dan verdwijnen en ook het gecontesteerde systeem van de play-offs gaat dan weer op de schop. In het nieuwe format moeten er minstens twee stijgers en twee dalers zijn.

Om zoiets erdoor te krijgen is een tweederdemeerderheid nodig, tot in mei was dat nog een meerderheid van 80 procent. Concreet zijn er in de Pro League 45 stemmen en is een 30 op 45 voldoende.

Dat lijkt te gaan lukken want alle clubs uit eerste klasse B zullen volgens onze informatie voor stemmen, en ook 10 van de 11 "kleinere" clubs zijn ervoor gewonnen. Charleroi is voorlopig de dwarsligger. Die club is volgens onze informatie altijd al een tegenstander geweest en lijkt het er niet op ze nog van idee zal veranderen.

Zo zitten we aan 28 stemmen. En dus moet er eigenlijk een G5-ploeg overtuigd worden. De grote ploegen zijn op dit moment allemaal tegen, maar binnen de Pro League is het vaak zo dat wie vandaag wit zegt, morgen plots zwart kan zeggen. Alleen Genk en Gent lijken uitgesloten, die twee ploegen zijn uitgesproken tegen deze hervorming.