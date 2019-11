Guardiola en Klopp opgenomen in Hall of Fame van Engelse voetbal

Guardiola en Klopp scheren hoge toppen in de Premier League. Liverpool moest met één puntje verschil de titel aan Manchester City laten, maar triomfeerde wel in de Champions League. Het levert beide coaches een plekje op in de LMA (League Managers Association) Hall of Fame.

"Ze hebben allebei een ongelofelijke drive, toewijding en zin voor vernieuwing gedemonstreerd", zei voorzitter Howard Wilkinson op de ceremonie. "Sinds hun komst naar Engeland hebben ze twee van de beste ploegen uit de Premier League-geschiedenis gebouwd, en dat met bescheidenheid en eer."

Guardiola en Klopp kregen hun prijs overhandigd door bondscoach Gareth Southgate en sir Alex Ferguson. "Het is een ongelofelijke eer om hier deel van uit te maken", zei Guardiola. "Ik heb geen woorden om mijn dankbaarheid te tonen." Ook Klopp was ontroerd. "Het is heel speciaal om bij deze geweldige groep coaches gerekend te worden. "

Onder meer Arsène Wenger, José Mourinho en sir Alex Ferguson staan ook op de erelijst.