"Gent was het kotsbeu om twee jaar aan de zijlijn te staan in Europa"

AA Gent heeft zich als eerste Belgische ploeg verzekerd van een verlengd verblijf in Europa. Een puntje in Saint-Étienne volstond. "Gent maakt het verschil met een enorme fysieke paraatheid en een heel volwassen ploeg met ervaring", zegt commentator Geert Heremans.

"AA Gent is nu al 9 wedstrijden op rij ongeslagen in Europa", opent Heremans. "En dat toch tegen stevige tegenstanders. Wolfsburg is een goede middenmoter in Duitsland, die zelfs even op kop heeft gestaan. En Saint-Étienne is na een mindere start de nummer 4 in de Franse competitie." "Gent kan teren op een heel volwassen ploeg, met ervaring. Lustig, Ngadeu, Plastoen - die enorm veel vooruitgang heeft geboekt -, Kums, Odjidja, Depoitre... Allemaal ervaren spelers, die niet onder de indruk zijn van een verplaatsing naar Saint-Étienne, waar toch ongelofelijk veel sfeer was." "Ook de enorme fysieke paraatheid valt op. Het was al de 28e match van het seizoen voor Gent, maar je ziet geen spatje verval. Nochtans is Jess Thorup een coach die nauwelijks roteert. Maar die vermoeidheid zie je niet. In Wolfsburg werden ze de eerste helft nog technisch weggespeeld, maar na de rust hebben ze de Duitsers gewoon overlopen."

"Gent was gebrand op een goede Europese campagne"

Ook het bestuur van Gent speelt een rol. "De drive om ver te geraken in Europa wordt echt gepusht door het bestuur", zegt Heremans. "Ze waren het kotsbeu om twee jaar aan de zijlijn te staan in Europa. Zeker na de fantastische Champions League en Europa League-campagne onder Hein Vanhaezebrouck." "Na roemloos onderuit te gaan tegen Altach en vorig jaar Bordeaux, en dan nog de verloren bekerfinale, was Gent echt gebrand op een fantastisch jaar en een goede Europese campagne. Door de affaire-KV Mechelen wisten ze pas laat of ze een Europees ticket hadden, maar ze stonden te trappelen om te beginnen." "Na de voorrondes was Gent niet in een aantrekkelijke groep beland. Maar toch is het met veel ambitie begonnen. Het bestuur had ook transfers gedaan met het oog op een Europees verhaal."

"Nu hopen op haalbare tegenstander in volgende ronde"

"Onderschat ook de rol van de coach niet. Jess Thorup stond vorig jaar onder zware druk. Na de verloren bekerfinale heeft het bestuur lang getwijfeld of de Deen de juiste man was. Maar dit seizoen krijgt hij de spelers goed mee in zijn verhaal. Hij heeft er een hechte groep van gemaakt, die voor elkaar knokt." "Gent hoopt nu in de zestiende finales op een haalbare tegenstander in de Europa League. Ze willen absoluut de groepswinst pakken om tegen een nummer 2 uit een andere poule te spelen of een mindere tegenstander uit de Champions League. Pas in de achtste finale dromen ze van een absolute topper, zoals Sevilla of Manchester United." "En in Gent zeggen ze het niet luidop, maar ze hopen stiekem op meer dan de top 3 in de competitie. Als Club Brugge een steekje zou laten vallen, staan ze zeker klaar om over te nemen. Het doel is om met een zo klein mogelijke achterstand aan Play-off I te beginnen."

Gent geeft de Belgische coëfficiënt alvast een duwtje: