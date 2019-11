Ferrari: "Hamilton vrij in 2021? Dat stemt ons vrolijk"

Lewis Hamilton en Mercedes hebben de laatste seizoenen de Formule 1 gedomineerd. In 2021 zou daar wel eens verandering in kunnen komen. De koningsklasse van de autosport zal er dan wat anders uitzien.

Niet alleen krijgen de auto's een gedaanteverwisseling, ook het deelnemersveld kan flink door mekaar geschud worden. Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) zijn allemaal einde contract volgend jaar.

"Lewis is een bijzondere en fantastische coureur", stelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto aan de vooravond van de slotrace in Abu Dhabi. "Wetende dat hij vrij is in 2021 maakt ons alleen maar vrolijk."

Daarmee voedt Binotto de geruchten over een transfer van de 6-voudige wereldkampioen. "Eerlijk, daar is het nog veel te vroeg voor", antwoordt hij. "Momenteel zijn we erg gelukkig met onze rijders (Sebastian Vettel en Charles Leclerc, red). Pas ergens volgend seizoen zullen we van gedachten wisselen over 2021."