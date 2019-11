De Vuyst vraagt toch (duur) B-staal aan in hoop haar onschuld te bewijzen

De Vuyst werd door haar team Parkhotel-Valkenburg op non-actief gezet toen de positieve dopingtest aan het licht kwam. In principe maakt ze op 1 januari 2020 de overstap naar Mitchelton-Scott, en dus wil ze zo snel mogelijk haar onschuld aantonen.

"We hebben de beslissing genomen om het B-staal te laten controleren", bevestigt haar partner en oud-wielrenner Bart De Clercq. "Wij verwachten daar zelf echter niet veel van. De kans dat er iets anders uit de bus komt is klein, maar we willen alle middelen aanwenden om de onschuld van Sofie te bewijzen."

"Wij zitten immers boordevol vragen. Hoe is zij tot die positieve dopingtest gekomen? Lagen besmette voedingssupplementen aan de basis? Wij deden er alles aan om met betrouwbare producten te werken. Hoe komt het dat we in deze benarde situatie zijn terechtgekomen? We gaan alles doen om haar onschuld te bewijzen. Wij proberen in alle stilte, hoe moeilijk dat ook is, het hele kluwen te ontwarren."

Wanneer de resultaten van de B-test bekend zullen zijn, is nog niet duidelijk.