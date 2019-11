VIDEO: Mercedes beukt Haas van de baan

Vandaag vonden op het Yas Marina-circuit de oefenritten plaats. Valtteri Bottas (Mercedes) reed de snelste tijd in de eerste én de tweede sessie, maar de Fin deed ook zichzelf de das om.

Toen hij de Haas-auto van Romain Grosjean wilde passeren, vlogen de brokstukken in het rond en lag de sessie even stil. De Fin zag een gaatje in bocht 11, maar dat was te klein.

Bottas laat het niet aan zijn hart komen, de vicewereldkampioen staat zondag sowieso achteraan op de startrij na een motorwissel.