Conor McGregor kent zijn tegenstander: Donald "Cowboy" Cerrone

McGregor kondigde eind maart aan dat hij de Mixed Martial Art (MMA) voor bekeken hield. Het nieuws werd door trouwe volgers van de MMA toch met wat scepsis onthaald, omdat McGregor ook in 2016 zijn pensioen al eens had aangekondigd. En ook nu keerde de 31-jarige Ier zijn kar.

Zijn tegenstander wordt de Amerikaanse cowboy Donald Cerrone (36). Op 18 januari kijken ze elkaar in de ogen in de T-Mobile Arena in Nevada. Voor McGregor (21-4) is het alweer meer dan een jaar geleden dat hij nog in de kooi stond. In oktober 2018 moest hij het onderspit delven tegen de Rus Khabib Nurmagomedov na een "rear noked choke", een wurggreep.

Donald Cerrone (36-13) stond in september nog in de octagon en ook hij verloor zijn laatste gevecht van de Amerikaan Justin Ray Gaethje. Hij moet McGregor een vijfde nederlaag aansmeren: geen eenvoudige opdracht, want de Ier was in 2016 nog de eerste die de kampioensgordel mocht dragen in twee verschillende gewichtscategorieën.