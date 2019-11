Is er nog een Brugse toekomst voor Diagne? "Hij traint individueel"

Mbaye Diagne heeft na het penaltydebacle in Parijs zijn plaats in de Brugse selectie nog niet opnieuw veroverd, integendeel. De Senegalese spits reisde deze week in zijn eentje naar Istanbul voor de match tussen Galatasaray en Club. En er zouden gesprekken zijn om hem in de winter al terug naar Turkije te laten vertrekken. "Dan weten jullie meer dan ik", zei Clement daarover op zijn persconferentie voor de match tegen Moeskroen.

Wel een teken aan de wand: Diagne traint niet meer mee met de groep. "Ik weet dat hij een individueel programma heeft gekregen van mij. Ik hoop dat het er niet elke week over zal gaan. Ik heb nu al drie weken op een rij gezegd dat het aan hem is om te tonen dat hij deel van de groep wil zijn, dat hij op het veld wil staan met ons en dat hij dit shirt wil dragen."

"Er is een waarheid en die ligt op het trainingsveld. Ik hoop dat we niet nog een 4, 5, of 6e keer over Diagne zullen moeten praten op deze persconferenties."

Zal hij op termijn weer met de groep mogen trainen? "Ik heb geen glazen bol. Dat hangt af van hoe hij zich gedraagt en hoe hij traint. De bal ligt eigenlijk in zijn kamp en ik zal dan uiteindelijk beslissen of hij een meerwaarde is voor de groep of niet."

Clement is duidelijk geïrriteerd wanneer de journalisten hem vragen blijven stellen over Diagne. "Ik wil spreken over de spelers die ons de 1e plaats hebben bezorgd, die ervoor gezorgd hebben dat we nog Europees kunnen overwinteren. Dat is veel belangrijker voor de supporters en voor de club. De rest is een klein detail in mijn ogen."