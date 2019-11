Brecht Van Kerckhove wordt herenigd met Vital Heynen bij Perugia

Brecht Van Kerckhove had tijd voor een nieuwe job nadat hij zelf opstapte bij de nationale ploeg begin november. Na het mislukte EK in eigen land besliste Van Kerckhove om de eer aan zichzelf te houden.

Die tijd zal hij nu in Italië doorbrengen. Hij wordt assistent van Vital Heynen, die hoofdcoach is van Perugia, maar ook bondscoach van de Poolse nationale ploeg. Een grote verrassing is de stap van Van Kerckhove niet, want hij werkte eerder al samen met Heynen en hij werkte tijdens de voorbereiding al even voor Perugia toen Heynen met Polen nog actief was op de World Cup.

Het wordt de tweede passage van Van Kerckhove in het buitenland. Eerder werkte hij bij Tilburg in Nederland.