Is de ballon van "spookvoetballer" Bernio Verhagen doorgeprikt?

Begin november geeft Viborg een contract aan Bernio Jordan Verhagen, die overkomt van het Chileense team Audax Italiano. Maar het is helemaal niet zeker dat hij ooit onder contract stond bij die club, of van de andere clubs die op zijn CV staan.

Viborg geeft toe dat het de Nederlander een contract gaf zonder hem ooit gescout te hebben. Een makelaar had Verhagen aangeboden, omdat die voor enkele maanden een club zocht voor hij in januari in China zou gaan spelen.

"Bij de eerste training hebben we Bernio van het veld gehaald, omdat zijn niveau echt onvoldoende was. Er is duidelijk sprake van fraude waarbij wellicht meerdere mensen in verschillende landen betrokken zijn", klinkt het bij Viborg. De Deense politie bevestigt dat de club een klacht heeft ingediend.

Verhagen kwam bij Viborg terecht op aanraden van Stellar Group, het makelaarsbureau van onder meer Gareth Bale. De Deense club kreeg heel wat beloftes. Nu blijkt dat de contactpersoon een oplichter was. Hij gebruikt een vals e-mailadres en deed zich voor als een werknemer van Stellar Group.