Merckx sneuvelt al voor kwartfinales op het WK, ook Forthomme out

In de wedstrijd tussen Merckx en Thorbjörn Blomdahl (UMB-13) ging de Zweed met een 20-13-voorsprong de pauze in en dit na een reeks van elf caramboles. Merckx kwam na twee reeksen van zeven als eerste op 40 punten. Blomdahl, goed voor zes wereldtitels, maakte gelijk.

In de shootout lukte Merckx vanuit acquit zeven punten, waarmee hij met een voet in de kwartfinale stond. Blomdahl, die in de zestiende finale tegen de Turk Lutfi Cenet ook al door het oog van de naald kroop nadat hij in een shootout acht punten scoorde, lukte andermaal een reeks van acht voor een plaats in de kwartfinale.

Ook Roland Forthomme had in zijn partij tegen de Egyptenaar Sameh Sidhom (UMB-10) een remonte nodig om een shootout uit de brand te slepen. Zo nam Sidhom voor de pauze een 23-15 voorsprong. De Luikenaar scoorde aan het einde van de wedstrijd in vier beurten tien punten waarmee hij de bordjes 40-40 gelijk hing. In de shootout was Sidhom met 4-1 de betere.