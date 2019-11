De spectaculairste races van het F1-seizoen, met Leclerc en Verstappen in de hoofdrol

Dit weekend zetten de Formule 1-rijders in Abu Dhabi een punt achter het seizoen 2019. Een seizoen waarin Mercedes opnieuw domineerde, Ferrari opnieuw voor (negatief) spektakel zorgde en Max Verstappen zijn eerste poleposition veroverde. Wij diepen voor u de 5 interessante races op.

Oostenrijk: Verstappen bekroont knappe inhaalrace

Mercedes steekt er opnieuw met kop en schouders bovenuit. Pas na 8 races laat het Duitse topteam het hoogste schavot aan de concurrentie. Het is Max Verstappen die bovenaan staat in Oostenrijk. De Nederlandse lefgozer mist zijn start in de thuisrace van zijn team, maar krijgt daarna vleugels. Verstappen vliegt over alles en iedereen, alleen met de Ferrari van Charles Leclerc heeft hij wat moeite. Met een inhaalbeweging op de limiet schenkt hij motorleverancier Honda de eerste zege sinds 2006.

Duitsland: Dramatische regenrace voor Mercedes

De hemelssluizen gaan open boven het circuit van Hockenheim. Het gevolg: het regent crashes in de Grote Prijs van Duitsland. WK-leider Lewis Hamilton lijkt stand te houden, tot hij bij een optreden van een safetycar een zeldzame fout maakte. De Mercedes-coureur rijdt zijn voorvleugel in de prak en krijgt wat later ook een tijdstraf van 5 seconden. Op de koop toe parkeert ook ploegmaat Bottas zijn Mercedes in het decor. Max Verstappen lacht zich in een breuk. Hij boekt zijn 2e zege van het seizoen. Ook Sebastian Vettel heeft nog eens reden om te grijnzen. De Duitser finisht als 2e, nadat hij helemaal achteraan was gestart.

Hongarije: Eerste pole voor Verstappen (maar geen zege)

Max Verstappen heeft al 7 races gewonnen in zijn Formule 1-carrière, maar een eerste poleposition komt er dit jaar pas op de Hungaroring. Net voor de zomerbreak doet hij met zijn Red Bull 18 duizendsten beter dan Bottas (Mercedes) en 2 tienden dan Hamilton (eveneens Mercedes). In de race vecht Verstappen een knap duel uit met Hamilton. De 5-voudige wereldkampioen wordt zelfs radeloos. "Wat kan ik nog doen", vraagt hij zich af na een vruchteloze aanval. Op 3 ronden van het einde moet Verstappen zich toch gewonnen geven. Zijn banden zijn tot op de draad versleten. Hamilton racet wel met vers rubber en haalt als eerste de geblokte vlag.

Italië: Leclerc doet tifosi kraaien van plezier

2019 is het ook het jaar van Charles Leclerc. De generatiegenoot van Verstappen rijdt zijn eerste jaar voor Ferrari en ontgoochelen doet hij niet. In ons land heeft Leclerc een allereerste keer prijs op het hoogste niveau, een week later herhaalt hij zijn kunstje op het snelle circuit van Monza. Leclerc weerstaat een prangend offensief van Mercedes-rijders Hamilton en Bottas en stormt onder luid gejuich over de finish. De Italianen worden gek, voor het eerst sinds 2010 wint nog eens een Ferrari voor eigen publiek.

Brazilië: Ferrari's rijden mekaar van de sokken

De tifosi hebben niet altijd reden tot juichen. De nieuwe chouchou Charles Leclerc legt 4-voudig wereldkampioen Sebastian Vettel het vuur aan de schenen binnen het team en dat leidt tot botsingen. Letterlijk. In Brazilië rijden de Ferrari's mekaar in de vernieling. In de strijd om een podiumplaats raken de kemphanen mekaar. De schade? Twee kemphanen en geen WK-punten.