Merckx en Forthomme scharen zich bij laatste 16 op WK driebanden

In de groepsfase behaalden Eddy Merckx (UMB-2) en Roland Forthomme (UMB-20) twee op twee. Merckx deed dat gisteren al, Forthomme moest vanochtend nog aan de bak tegen de Zweed Torbjörn Blomdahl (UMB-13). Forthomme trok aan het langste eind met 40-21.

Diezelfd Blomdahl, zesvoudig wereldkampioen, is in de 1/8e finales de tegenstander van tweevoudig wereldkampioen Eddy Merckx. Onze landgenoot moest in de 1/16e finales wel nog eerst afrekenen met oud-wereldkampioen Sung-Won (40-34).

Forthomme elimineerde in de 1/16e finales de Fransman Gwendal Marechal met 40-30. In de volgende ronde kijkt hij de Egyptenaar Sameh Sidhom (UMB-10) in de ogen.