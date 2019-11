Uitgefloten Davis schittert in New Orleans, James maakt zijn 33.000e punt

Anthony Davis was 7 jaar lang de lieveling van de New Orleans-fans, tot hij vorig seizoen om een transfer vroeg. Die kreeg hij deze zomer met een overgang naar de LA Lakers en vannacht trok hij met zijn nieuwe team voor het eerst naar het oude nest.

Van liefde was er geen sprake meer bij de Pelicans-supporters, die Davis van begin tot einde uitfloten. De power forward liet het niet aan zijn hart komen en loodste de Lakers naar een 110-114-overwinning met 41 punten en 9 rebounds. Voor Davis en co was het de 9e winst op rij. Met 16 zeges en 2 nederlagen zijn de Lakers voorlopig het beste team in de NBA.

In New Orleans deed ook LeBron James zijn duit in het zakje. James was goed voor 29 punten en 11 assists. Hij overschreed er ook de kaap van de 33.000 punten in zijn carrière. Enkel Kobe Bryant, Karl Malone en Kareem Abdul-Jabbar deden ooit beter.