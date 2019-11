De Ketele is niet ongerust in Hongkong: "We merken nauwelijks iets van de situatie"

De voorbije weken is de spanning in Hongkong geëscaleerd, maar de Wereldbeker baanwielrennen gaat wel door.

Hoe is de situatie daar nu voor de Belgische baanwielrenners? "We zijn hier al 2 dagen in Hongkong en als we niets hadden vernomen in het nieuws, dan zouden we totaal niet

geweten hebben dat er hier iets mis is", reageert Kenny De Ketele in De wereld vandaag op Radio 1.

"Het enige wat wel opvalt, is dat alle verkeerslichten in de buurt van ons hotel gesloopt zijn of niet werken. Voetgangers en auto’s lopen dus kriskras door elkaar."

"We zijn ook een herdenkingsplek tegengekomen voor een 22-jarige student die neergeschoten was door de politie. Maar de rust lijkt hier teruggekeerd."

De Ketele maakt zich niet te veel zorgen. "Als het niet aangewezen was om hier te zijn, dan zou de federatie wel tussengekomen zijn. Ik ben hier in Hongkong puur om het sportieve. Wat daarnaast gebeurt, is onze zorg niet."