Hulkenberg over F1-exit in 2020: "Toekomst is onzeker, maar sluit niets uit"

Nico Hulkenberg is een ervaren rot in de Formule 1. De 32-jarige Duitser draait al sinds 2010 mee in de koningsklasse van de autosport. Tot op heden reed hij 176 GP's. Eén keer versierde hij de poleposition, maar op het podium stond Hulkenberg nooit.

Volgend jaar zal de Duitser voor het eerst in 9 jaar niet meer in een F1-bolide terug te vinden zijn. Hij heeft geen zitje voor 2020 kunnen bemachtigen.

"Een deel van mij is enthousiast om dit hoofdstuk eventueel af te sluiten en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen", vertelt Hulkenberg. "Ik ben niet gefrustreed, want ik wist dat dit moment ooit zou komen."

"Het zal goed zijn om even een stap terug te zetten. Ik wil me een paar maanden loskoppelen van het race-gebeuren. Daarna zullen we wel zien wat mijn hoofd en mijn hart zeggen."

Hulkenberg liet wel verstaan dat hij wil blijven racen. In welke categorie dat dan wordt, weet hij nog niet. "Ik sluit in elk geval niets uit."