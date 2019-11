Eddy Demarez over CL-lijdensweg van landskampioen Racing Genk

Na de 1-4-nederlaag tegen Salzburg zit het Europese avontuur er op voor Racing Genk. Niet enkel in Europa draait het dit seizoen vierkant voor de landskampioen, maar ook in de competitie is er geen ruimte meer voor mistappen, stelt Eddy Demarez vast. "Hun programma voor de komende weken moet veel punten opleveren, anders wordt play-off 1 onhaalbaar."

Genk heeft gisteren opnieuw moeten ondervinden dat ze op elk vlak tekortkomen tegen Salzburg. Het is misschien niet de grootste naam in Europa, maar ze laten wel jaar na jaar zien dat het een veel betere ploeg is dan de 'kleine' Oostenrijkse competitie zou laten vermoeden. Salzburg is in Oostenrijk zoals Ajax in Nederland, ze overstijgen hun competitie. Ik voorspel dat ook Liverpool, dat nog naar Salzburg moet, het niet gemakkelijk zal hebben om daar de kwalificatie veilig te stellen. Ze hebben ook niet voor niets 3 keer gescoord op Anfield Road. Daar zijn de jongens van Klopp echt tot het uiterste moeten gaan om die wedstrijd alsnog te winnen.

Het is ook geen toeval dat Salzburg het al jaren goed doet. Er zit een georganiseerd apparaat achter die club, dat elk jaar heel zorgvuldig spelers selecteert die uiteindelijk vaak bij grote clubs terechtkomen. Op basis van hun naam wordt die ploeg vaak onderschat, maar het is absoluut geen schande om van hen te verliezen. Natuurlijk is het wel enorm pijnlijk dat Genk, na de pandoering in Oostenrijk, ook thuis hulpeloos ten onder gaat. Het blijkt opnieuw – we zagen het ook bij Club Brugge – dat een resultaat in Europa staat of valt met efficiënt zijn. Voorafgaand aan de flater van Coucke miste Genk via Paintsil een open kans. Tegen een ploeg met de kwaliteit van Salzburg mag je zo’n kansen niet laten liggen.

Een verwijt naar trainer Hannes Wolf valt echter niet te maken, want hij is er nog maar een week. We kunnen enkel maar kijken naar wat de vorige trainer met deze ploeg heeft gedaan en dan moet je helaas toch concluderen dat dat heel weinig was met deze kern. Er was dan wel de verzachtende omstandigheid dat ze Trossard, Malinovski en Pozuelo zijn kwijtgespeeld, maar het verschil met vorig jaar is gewoon te groot. Er zijn veel goede jonge spelers – ik denk aan Berge, Maehle en de onfortuinlijke Heynen – maar die jonge gasten zijn nog niet ver genoeg om een ploeg op sleeptouw te kunnen nemen. Dan valt het kaartenhuisje snel in elkaar. Ze hebben gisteren 90 minuten lang een hulpeloze indruk nagelaten. Op geen enkel moment had je het gevoel: “Nu kan er iets gebeuren!”. Tegen Moeskroen afgelopen weekend zag je wel al terug meer wil en goesting. De gelatenheid die onder Mazzu toch wat in de ploeg was geslopen, was niet meer te zien. Maar ook in Moeskroen was het een verhaal van te veel kansen onbenut laten, van efficientie dus...

Genk-coach Hannes Wolf had zich zijn Champions League-debuut wellicht anders voorgesteld.

