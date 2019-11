Nieuwe job voor Darcis: trainer bij Waalse tennisfederatie vanaf maart 2020

Darcis maakte in oktober bekend dat hij na een profcarrière van 16 jaar in 2020 het voor bekeken houdt. Darcis, die de laatste jaren moest afrekenen met een resem blessures, is vandaag terruggezakt naar de 158e plek op de wereldranking.

In maart 2020 begint "Shark" dus aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. "Dit is een geweldige uitdaging voor mij", reageerde Darcis, die er nooit een geheim van gemaakt heeft voor zichzelf een toekomst als trainer te zien.

Darcis zal in België vooral herinnerd worden als "Mr. Davis Cup". Darcis trad met België in 2015 en 2017 aan in de Davis Cup-finale, die beide werden verloren. Afgelopen week trad hij voor de laatste keer aan in het Belgische shirt, tijdens de finaleweek van de Davis Cup in Madrid. Hij won er zijn enkelwedstrijd tegen Colombia maar verloor er van de Australiër Kyrgios.

Verder won Darcis in zijn carrière twee ATP-toernooien. In 2007 was hij de beste in Amersfoort, het jaar nadien triomfeerde hij in Memphis. Ook verraste hij in 2013 op Wimbledon door in de eerste ronde Rafael Nadal uit te schakelen.