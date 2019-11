Zidane: "Hazard heeft zijn enkel verstuikt, hopelijk is het niet te erg"

Zidane zag zijn team - met een uitstekende Hazard - PSG lange tijd domineren. De 2-0 na 80 minuten was maar een karige beloning. Toch werd het nog 2-2 na een fout van Courtois op een ongevaarlijke voorzet.

De Franse trainer had evenwel niets dan lof voor zijn spelers op de persconferentie na de match. "We moeten blij zijn met ons spel tot de 80e minuut, niet met het resultaat. We blijven groeien. Voor zo'n 80 minuten teken ik altijd. We hadden 4 of 5 keer kunnen scoren."

"Die fout bracht de tegenstander in de match. Dat is wreed, maar dat hoort ook bij voetbal. Het kan gebeuren. Ik wil het goeie onthouden. Ik had plezier, dus ik denk de rest ook.

In het begin van het seizoen bolde het niet voor Real, nu liep het als een trein. "De spelers zijn dezelfde, maar we moesten geduld hebben. In moeilijke momenten moet je de koppen samensteken en hard blijven werken, dat is de enige uitweg."

De betere vorm van Real hangt samen met de betere vorm van Hazard. "Hij speelde een spectaculaire match. Tot hij bij die fase (de ingreep van Meunier, red) zijn enkel verstuikte. Ik hoop dat het niet te erg is. Ik zei hem het even rustig aan te doen. We zullen morgen zien. Het was meer dan een simpele tik, meer kan ik niet zeggen. De onderzoeken zijn aan de gang."