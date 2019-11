Van Aert heeft nu al kassei in zijn maag: hij verkent Roubaix met zijn team

Parijs-Roubaix is de droomkoers van Wout van Aert en afgelopen voorjaar speelde hij er ook een opvallende rol in de finale. Toch zorgde pech ervoor dat een topresultaat er niet in zat. Daar wil Van Aert in 2020 korte metten mee maken, dus laat hij niets aan het toeval over. Het materiaal werd meer dan 5 maanden voor de Helleklassieker al een eerste keer getest.

Van Aert trok met een delegatie van Jumbo-Visma, met ook nog Mike Teunissen, Maarten Wynants en Amund Grøndahl Jansen, over de kasseien en daarbij werd onder meer Carrefour l'Arbre aangedaan. Mentaal toch weer een belangrijke stap in de weg terug van Van Aert.