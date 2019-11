Toyota maakt komst van zesvoudig wereldkampioen Ogier bekend

Toyota maakte vandaag zijn line-up bekend voor 2020. Naast Ogier zullen ook Elfyn Evans en Kalle Rovanperä voor Toyota uitkomen. In vergelijking met het voorbije seizoen betekent dit 3 nieuwe namen die voor de Japanse constructeur zullen uitkomen.

Zo maakt kersvers Ott Tänak de overstap van Toyota naar Huyndai, het team van Thierry Neuville. Kris Meeke en Jari-Matti Latvala, de andere twee Toyota-rijders van vorig seizoen, moeten op zoek naar een andere werkgever.

Ogier, intussen 35 jaar, werd in zijn rallycarrière al 6 keer wereldkampioen. Tussen 2013 en 2016 deed hij dat voor Volkswagen, in 2017 en 2018 voor M-Sport Ford. Dit seizoen eindigde hij op een derde plaats in het wereldkampioenschap, na Tänak en Neuville.

"Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging", zegt Ogier op Twitter. "Ik wil hier zo snel mogelijk mijn draai vinden, resultaten behalen en de wereldtitel opnieuw claimen."