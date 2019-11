Reisverhaal De Gendt/Wellens: "Als je Tour overleeft op 1 kamer, overleef je alles"

Het was bijna donker toen Thomas De Gendt en Tim Wellens gisteren een punt zetten achter hun fietsavontuur door Spaans Lapland. Net als vorig jaar ondernamen de 2 vrienden/ploegmaats een meerdaagse fietstocht. "Maar nu zagen we het meer als training zonder dat het voelde als training." Sportweekend reed even mee met de twee, onder meer door de sneeuw.

Door ziekte bij De Gendt, het slechte weer en schade aan een fiets moesten de 2 hun tocht door de Montanas Vacias (Lege Bergen), een onherbergzame streek door Spaans Lapland, met 2 dagen inkorten. "Jammer, want het was plezant", tweette De Gendt gisteren. "Zwaar, maar plezant. We legden 450 km af in bijna 24 uur." Het werd een avontuur door de sneeuw, met veel gravelwegen en amper eetgelegenheden onderweg.

Verhaal van koers en vriendschap

De Gendt en Wellens schrijven een verhaal van koers en vriendschap. Ze zitten al jarenlang samen bij Lotto-Soudal. Waar ze samen koersen, de kamer delen en onafscheidelijk zijn. Ook na het seizoen. Vorig jaar reden ze na de Ronde van Lombardije met de fiets naar huis. Nu was het desolate Spaanse Lapland aan de beurt. De Gendt legt het waarom en waar van hun onderneming uit. "Want hij is de planner en organisator", zegt Wellens. "Vorig jaar hebben we ons super geamuseerd. Ik stond meteen open voor een 2e tocht. Alleen was het wat zoeken naar een datum." De Gendt: "We wilden de tocht nu bij de training inpassen. Al vrees ik dat ons niveauverschil een beetje groter zal zijn: ik train al meer dan een maand, Tim is nog maar net begonnen. Maar het is vooral voor het avontuur en het plezier." Waarom de Montanas Vacias? "Ik volg het twitteraccount "bikepackingcom". Zij hadden deze tocht gedaan en aan het begeleidend artikel en de foto's te zien leek mij dit heel mooi en leuk om te doen. Dat was wel in een iets andere periode met meer zon en iets warmer." Zo moesten de 2 door sneeuw ploeteren.

Wellens beschouwt hun tocht als een ideale "stage" zonder stress: "We fietsen heel veel. Eigenlijk is het trainen, maar het voelt niet aan als trainen. Het is meer vakantie dan stage. Deze periode is ook ideaal om lange afstanden heel rustig te rijden. Dichter bij het seizoen moeten we op training inspanningen en oefeningen doen. Dat is nu nog niet nodig.” De Gendt had wel wat stress: "Het wordt de koudefabriek van Spanje genoemd, dus we verwachtten ons aan sneeuw. En eten vinden onderweg is ook niet evident. Ik maak me dus als organisator wat zorgen, Tim maakt zich niet echt zorgen." Die was alleen bang om kou te hebben. De vrees voor veel lekke banden, was niet nodig. Ze reden niet 1 keer lek.

De Gendt: "Ik kan mij in die 5 jaar niet 1 ruzie herinneren"

Om die omstandigheden door te komen moet je wel goed overeenkomen. Maar dat is nu juist geen probleem. Wellens en De Gendt houden allebei van avontuur en zijn vrienden voor het leven. De Gendt: “Ik kan mij nog niet echt een ruzie herinneren. We zitten nu toch al 5 jaar samen in de ploeg. Als je dan nog niet echt grote ruzies hebt gemaakt, kun je toch stellen dat de band goed is.” Wellens: “We komen supergoed overeen. Op de grote rondes liggen we samen op de kamer. We hebben een heel goeie vriendschap." De Gendt vat het gebald samen: “Als je de Tour samen overleeft op de kamer, dan overleef je alles.”

"De Kristallen Fiets voor mijn Tourrit? Roubaix of San Sebastian winnen schat ik hoger in"

Sportweekend maakte van de gelegenheid gebruik om met De Gendt nog eens terug te blikken op zijn geweldige Tourzege in Saint-Etienne, waar hij van kilometer 0 in een ontsnapping meeging en ettelijke bergen verder solo arriveerde, de toppers hijgend in zijn nek. Is die fenomenale prestatie De Kristallen Fiets waardig? Zo denkt De Gendt niet. "Dit was nog maar een rit in de Tour. Dat is nog iets anders dan een klassieker of een monument winnen. Parijs-Roubaix winnen (Gilbert, red) vind ik nog iets hoger staan dan een rit in de Tour. Ook San Sebastian winnen vind ik nog iets hoger staan in combinatie met het EK tijdrijden (Evenepoel, red)." "Alleszins kunnen ze de manier waarop mij niet afnemen. Voor mijzelf was dit een van de mooiste manieren om te winnen. Als dat geen Kristallen Fiets waard is, dan is dat zo. Ik ga me niet op 1 zetten, ik heb dat ook niet gedaan bij de Flandrien.”

Wellens verzoent zich met de Tour: "Alles viel in de juiste plooi"

Ook voor Tim Wellens was de Tour een schot in de roos, eindelijk. Na zijn dramatische Tour in 2017, met een vroegtijdige opgave, sloeg hij in 2018 over, maar in 2019 heeft hij zich verzoend met de Tour. "Dit jaar was een supergoeie ervaring. We haalden 4 ritzeges dankzij Thomas en Caleb en ik droeg 15 dagen de bolletjestrui. Ik heb ontdekt hoe het is om een goeie Tour de France te rijden.” Hoe kwam dat? Waarom was er altijd dat gesukkel de jaren ervoor? “Het is een beetje een samenloop van omstandigheden. De voorbije jaren waren niet optimaal, nu viel alles in de juiste plooi. Ik kwam met een heel goeie conditie aan de start. En je moet ook wat geluk hebben. Ik zat in een ontsnapping en kon de bolletjestrui nemen en heb die heel lang kunnen houden.”

De Gendt: "Wellens zal eerder een Vlaamse dan een Waalse klassieker winnen"

In 2019 reed De Gendt de 3 grote ronden. "Ik denk niet dat dat voor herhaling vatbaar is. Heel misschien, maar het staat niet echt op de planning. Er is niet echt iets tegengevallen, maar het is gewoon redelijk druk volgend jaar met de Olympische Spelen erbij. Als ik naar de OS mag gaan, komt er zeker geen Vuelta bij." De Gendt stelde zich kandidaat voor de olympische tijdrit. Daarover leest u hier alles. "Ik was supergoed in de Tour. Volgens mij en mijn trainer is dat dankzij de Giro. Dat staat dus min of meer opnieuw op de planning. De Tour is nog altijd het belangrijkste, daar een rit winnen staat gelijk aan een superseizoen." Waar de Tour meeviel voor Wellens, vielen de Waalse klassiekers wat tegen. "Ik heb daar altijd hoge ambities. Ik hoop dat 2020 eindelijk mijn jaar wordt om daar te schitteren. Ik ben altijd goed, maar niet super. Ik hoop daar nog progressie te boeken." Dit voorjaar proefde Wellens ook met succes van het Vlaamse werk in de Omloop en de Ronde. "Ik werd 3e in de Omloop. Ik vond dat een heel mooie ervaring met die Vlaamse klassiekers. Ik zou in 2020 dan ook graag een paar Vlaamse klassiekers willen rijden. Dat zijn koersen waar je goed moet zijn en je je goed moet kunnen positioneren. En dat ligt me wel." "Maar ik wil de Waalse klassiekers niet laten vallen. Als je er een paar koersen uitpikt, moet het mogelijk zijn om de Vlaamse en de Waalse te doen." Hij zal daarom zijn voorbereiding op het seizoen aanpassen: "Ik denk dat ik later aan het seizoen zal beginnen, misschien mijn training wat ga terugschroeven in het begin en wat later met intensieve trainingen beginnen. Normaal gezien moet mijn piek dan een beetje later komen." De Gendt vindt dat alvast een goed idee. Als hij moet kiezen voor Wellens, gaat hij voor de Vlaamse klassiekers: "Omdat hij heel goed kan positioneren. Dat heb je in de Waalse klassiekers net iets minder nodig. In de Vlaamse is het heel cruciaal dat je bij de eerste 20 bijvoorbeeld de Molenberg opdraait. Dat kan hij. Hij had nu heel weinig terreinkennis, maar toch zat hij telkens vooraan. Hij kan heel goed wringen. Ik denk dat hij in de Vlaamse klassiekers sneller een klassieker zal winnen dan in de Waalse." "Al ligt zijn hart bij de Waalse klassiekers en dan is het moeilijk om iemand te overtuigen. Het is vooral aan hem om die beslissing te maken. Al kun je het volgens mij perfect combineren. Je moet ze allebei niet allemaal doen. Het is heel leuk om in februari in Mallorca te winnen elk jaar, maar het is de maand erna dat het belangrijkste is.”

Over de veranderingen binnen Lotto-Soudal: "John zal wel weten wat hij doet"

Waar de twee rustig ver weg van België op avontuur zijn, vindt er hier een kleine paleisrevolutie plaats binnen de ploeg. Een aantal mensen verdwijnt of krijgt een andere plaats in het organigram. Wat vindt De Gendt daarvan? "Het is al 2 jaar dat er een beetje geschoven wordt met personeel. Sommigen kiezen er zelf voor, anderen gaan op pensioen, sommigen moeten buiten." "Het is niet aan ons om daar uitspraken over te doen. John (Lelangue, CEO) zal wel weten wat hij doet. Er vertrekken nu 13 personeelsleden, maar er komen er ook zoveel binnen. Het zal wel iets met budgetten te maken hebben ook. Sommigen werden te duur om te houden, anderen wilden naar een andere ploeg omdat ze beter gingen verdienen.” “Het is bij Lotto-Soudal al heel lang hetzelfde gebleven, dat kan niet altijd zo blijven. Op een gegeven moment komt er altijd wel verandering in. Met de nieuwe CEO is dat gewoon logisch. Als het al 10 jaar hetzelfde is, is het misschien ook tijd dat er een beetje wordt geschoven met het personeel. Dat is zoals in een ander bedrijf. En het houdt ook iedereen fris. Als iedereen gewend is van zijn plek te houden, zitten ze te veilig. Dat is ook zo bij de renners. Als je voelt dat er goede renners worden buitengezet omdat ze onderpresteren, dan blijf je zelf ook iets frisser in je presteren."

"Volgend jaar liefst naar een warmere plaats"

Het laatste woord tot slot gaat weer over hun tocht. Komt er volgend jaar een derde editie? Wellens en De Gendt in koor: "Dat is nog niet zeker. Door de vele publiciteit errond hebben we minder keuze. Er waren wat tegenslagen dit jaar, maar we konden niet anders dan rijden. Het mag geen moeten worden. Maar suggesties zijn alvast welkom. Liefst dan naar een warmere plaats."

