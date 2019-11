"Op een goeie dag kunnen we 3x winnen, op een slechte dag 3x verliezen"

"Ik vind het een heel zware loting", klinkt bondscoach Philip Mestdagh opvallend pessimistisch. "Iedereen had gehoopt op Puerto Rico of Mozambique uit pot 4, maar dat is niet gelukt. Met Zweden krijgen we daar de zwaarste ploeg op ons bord."

"Daarnaast hadden we graag 3 kansen gehad om 1 match te winnen om ons te plaatsen. Dan hadden we de VS en Japan moeten vermijden. Maar ook dat is niet gelukt."

"Op een slechte dag kunnen we van alle drie die landen verliezen, op een goeie dag kunnen we van alle drie winnen. Sowieso hebben we het thuisvoordeel. De steun van de fans zal goed aankomen. We mogen ons niet wegsteken en vol voor dat ticket gaat. Dat is zeker haalbaar, al wordt het niet makkelijk."