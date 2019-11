Nainggolan: "Met of zonder Martinez: de Rode Duivels, dat is voorbij"

Radja Nainggolan spreekt zoals hij speelt: recht door zee en ongecompliceerd. Bijvoorbeeld over zijn (gedwongen) overstap naar Cagliari. "Ik wil Inter tonen dat ze een fout hebben begaan. Ik ben toch vrij goed aan het spelen en ook de resultaten van Cagliari zijn goed. Dat is een grote overwinning voor mij, al wil ik niet te snel juichen."

Een terugkeer naar Inter, de ploeg die hem verhuurt, sluit hij dan ook uit. "Als je mij 1 keer hebt afgeschreven, dan is dat voor mij voor altijd."

Hetzelfde geldt ook voor de Rode Duivels. Dat blijft voor Nainggolan een afgesloten hoofdstuk. "Als ik een keuze maak, dan heb ik daar lang over nagedacht. Of er nu een andere bondscoach komt of niet, dat maakt niet meer uit."

Martinez trok zelf naar Rome om Nainggolan te zeggen dat hij niet in de WK-selectie zat. "Hij zei dat hij mij niet de rol kon geven die ik bij Roma vervulde. Terwijl ik dat seizoen de halve finales van de Champions League speelde. Toen was het voorbij voor mij. Zijn uitleg was zever in pakskes. Nadien heb ik ook nooit meer iets van hem gehoord."