Man.United naar Astana met jonge Belg en verdediger die kanker overwon

Ole Gunnar Solskjær liet twee vaste stafleden, Michael Carrick en Kieran McKenna, in Manchester om daar te werken met het eerste elftal. Nicky Butt, verantwoordelijk voor de doorstroming van de jeugd naar het hoogste niveau, stapte dan wel weer mee op het vliegtuig. Hij zal in Astana enkele van zijn pupillen zien debuteren op het hoogste niveau.

Weinig ronkende namen in de selectie van Manchester United voor de trip naar het koude Astana, waar de Europa League-wedstrijd van donderdag wellicht onder een gesloten dak zal gespeeld worden. Geen De Gea, Maguire, Pogba of Rashford, wel een heel blik jonge snaken: 14 van de 18 spelers in de selectie zijn tieners.

Ramazani: flankaanvaller met verleden bij Anderlecht

Voor Max Taylor en Largie Ramazani is het hun eerste selectie voor het A-elftal. Taylor (19) maakte pas onlangs zijn rentree bij de beloften van United. Ongeveer een jaar geleden zag zijn wereld er heel anders uit, toen hij zijn eerste chemokuur kreeg in zijn gevecht tegen teelbalkanker.

"Op dat moment had ik niet durven te denken dat ik een jaar later zou meereizen met het eerste elftal", vertelt Taylor op de website van Manchester United. "Het is fantastisch om erbij te kunnen zijn. Voetballen voor het eerste team van Manchester United is een kinderdroom."

Die droom deelt hij ongetwijfeld met Largie Ramazani, een 18-jarige Belg met roots in Burundi. De flankaanvaller vertrok op zijn 12e bij Anderlecht en belandde in 2017 na een tussenstop bij Charlton in Manchester. Daar heeft hij deze zomer de sprong gemaakt van de U18 naar de U23. Voorlopig zit hij dit seizoen al aan 9 goals in 13 wedstrijden en deelde hij ook al 2 assists uit.

In september kreeg Ramazani nog lof van U23-coach Neil Wood. "Hij heeft veel vooruitgang geboekt. Hij is volwassener geworden, maakt doelpunten en geeft assists. Je ziet tot wat hij in staat is. Nu moet hij dat niveau zien vast te houden", aldus Wood.

Of Ramazani en Taylor in Astana hun debuut mogen vieren voor het eerste elftal van Manchester United, kunt u donderdagavond hier live volgen.