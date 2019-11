Ludwig Willems: "Sofie is de laatste van wie ik dit zou verwachten"

De Vuyst legde een positieve test af bij een controle buiten competitie, zo gaf de wielrenster zelf toe in een bericht op Facebook. "Ik schrok enorm toen ik hoorde dat Sofie positief had getest. Ik ben nog steeds verwonderd. Sofie is de laatste persoon van wie je dit zou verwachten, want ze benadrukt altijd hoezeer ze tegen doping is. Ze is iemand die altijd zeer precies met haar job bezig is om zo te groeien als renster."

De bondscoach weet ook niet wat er verder moet gebeuren. "Laat ons nog even afwachten en zien wat de verdere onderzoeken zullen onthullen. Laat de bevoegde instanties maar hun werk doen."

Toch kan Willems niet onder stoelen of banken steken dat het dopingnieuws rond De Vuyst een streep door hun rekening is. "Dit is dubbel jammer voor ons. Sofie is iemand die van betekenis kan zijn voor België op de Olympische Spelen van volgend jaar. Ze was zeker in het traject naar de Spelen toe opgenomen."