Belgian Cats treffen Canada, Zweden en Japan in olympisch kwalificatietoernooi

De Belgian Cats mogen het olympische kwalificatietoernooi afwerken in eigen land, in Oostende. Van 6 tot en met 9 februari nemen de Belgische basketbalvrouwen het op tegen Canada, Zweden en Japan.

Normaal gezien plaatsen drie landen per poule zich voor de Olympische Spelen in Tokio (26 juli - 9 augustus). Maar gastland Japan is al geplaatst, dus in de groep van België kunnen maar twee landen zich kwalificeren. Het komt er dus op aan om of Canada of Zweden voor te blijven in de poule.

Canada staat vierde op de wereldranglijst en is het enige land dat hoger gerangschikt is dan België (FIBA-9). Canada won zijn groep op het WK 2018 met onder meer Frankrijk, maar botste in de kwartfinales op Spanje. Spanje hield België daarna van brons.

Zweden (FIBA-22) lijkt de meest haalbare kaart voor de Belgian Cats. Zweden eindigde net als België 5e op het afgelopen EK. Het werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Servië, maar versloeg Rusland om het olympische kwalificatitoernooi te halen. Samen met sterspeelster Amanda Zahui zijn de tweelingzusjes Elin en Frida Eldebrink het gezicht van het Zweedse team.