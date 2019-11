Lavezzi zinspeelt op pensioen: "Ik wil nu van mijn familie genieten"

Ezequiel Lavezzi is onlosmakelijk verbonden met 2 clubs: Napoli, de club die hem in zijn vaderland Argentinië wegplukte bij San Lorenzo en waarmee hij de Italiaanse beker won, en PSG, waar hij een gevreesde voorhoede vormde met Ibrahimovic en Cavani.

In 2016 spoelde hij in China aan, meegesleurd door de golf van topspelers die als een blok vielen voor de miljoenen yens die daar te verdienen vielen. Met Hebei Fortune beleefde hij nog een mooie herfst, maar die glijdt nu over in de winter.

"Dit was misschien wel de laatste match uit mijn carrière", zei de 34-jarige Lavezzi tijdens een ceremonie die zijn club Hebei organiseerde ter ere van Javier Mascherano. "Ik heb nu veel zin om van mijn familie te genieten. Ik denk dat dit het goeie moment is. Ik denk er tijdens de vakantie nog eens over na, maar de beslissing is zo goed als genomen."