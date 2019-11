Klinsmann coacht Lukebakio en Boyata tot het einde van dit seizoen

De club uit Berlijn staat na 12 speeldagen op een 15e plaats met amper 11 punten. Hertha staat hierdoor net boven de degradatiezone. De slechte reeks heeft ervoor gezorgd dat de kop van T1 Ante Covic werd geslachtofferd. De Kroaat stond sinds deze zomer aan het roer van de hoofdmacht.

De club van Lukebakio en Boyata stelde meteen een vervanger aan. Zo keert Jürgen Klinsmann terug als trainer. Zijn laatste werkplek was het nationale team van de VS, waar Klinsmann in 2016 stopte. Nog daarvoor had hij passages bij de Duitse nationale ploeg en Bayern München.

Maar sinds zijn vertrek bij de VS was het stil rond de 55-jarige ex-spits. Begin deze maand trad hij nog toe tot de Raad van Bestuur bij Hertha, nu raakte bekend dat hij tot het einde van dit seizoen zal overnemen van Covic.