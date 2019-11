Tom Boudeweel:"Diatta en Mata maalden niet om hun rode kaart"

Leermoment

Het was gisteren geen leuke wedstrijd om naar te kijken, zo oordeelt Boudeweel. "Het slechtst mogelijke scenario deed zich voor, met name Galatasaray dat op voorsprong kwam. Het was uiteindelijk de enige deftige kans van de Turken, want nadien dachten ze enkel nog maar aan verdedigen."

Bij Club Brugge hadden ze moeite met de aanpak van Galatasaray, zo zag Boudeweel. "Club viel in de val door zich te frustreren in het anti-voetbal van Galatasaray. Alle middelen waren goed: fouten, schwalbes, tijd rekken, discussies starten, etc. Club verzonk bijna in de frustratie. Blauw-zwart mag al bij al blij zijn met dit, weliswaar, verdiende punt."

"Vooral in de tweede helft vergat Club te voetballen. Het was de bedoeling met Openda om de ruimte in de rug van de defensie te zoeken, maar door de snelle goal zakten de Turken diep in. Er was amper ruimte, ook niet op de flanken. De opbouw bij Brugge duurde te lang. Als Club er dan toch eens uit kwam, waren de voorzetten te matig."

Voor Boudeweel speelde Club Brugge zijn minst goeie match van deze CL-campagne. "Spanning was er zeker, maar op gebied van kwaliteit lag deze match onder het niveau dat Club voorts dit seizoen al heeft gehaald. Dennis en Diatta raakten niet over hun man heen, Vanaken kon niet dirigeren en Openda en Okereke lieten zich te makkelijk wegzetten. Dit was voor velen een leermoment."

Wie wel punten gescoord heeft, is Charles De Ketelaere. De jonkie van Club kon zich snel integreren in het spel. "Hij durfde initiatief nemen. Hij wou de bal. Dat was tof om te zien. Dit is een jongen met potentieel. In Brugge geloven ze alleszins in hem."