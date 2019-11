Bart De Clercq: "Sofie en ik weten absoluut niet wat er gebeurt"

De Clercq: "Dit is hallucinant"

"Sofie heeft het omschreven als een nachtmerrie, ik heb er ook geen ander woord voor. Ik hoop nog altijd dat ik op een bepaald moment wakker word uit deze nachtmerrie. Maar ik vrees dat het de harde en heel trieste realiteit is."

"Mensen die Sofie en mezelf goed kennen, weten wat ons standpunt is over doping en valsspelen in de sport. Dat zich op dit moment een dergelijk voorval richting ons keert, is hallucinant."

"Sofie is er kapot van. Als ze erover begint te spreken, krijgt ze tranen in de ogen en de krop in de keel."

Haar levensgezel Bart De Clercq, die onlangs een punt achter zijn carrière zette, is ook heel aangeslagen door het nieuws. "Het is een heel vreemde situatie", zegt De Clercq. "We weten absoluut niet wat er aan het gebeuren is."

"Niet positief over toekomst van Sofie"

"We weten dat er ongeloof zal zijn bij veel mensen. Maar wij weten absoluut niet vanwaar die positieve test komt. Zowel Sofie als ik krijgen 4 à 5 keer per jaar een controle buiten competitie. Altijd zijn die testen zonder discussie negatief geweest. Die positieve test nu is een heel vreemde situatie."

"Sofie had inderdaad een heel goed seizoen, maar ze is niet uit het niets gekomen. Sofie heeft altijd al goede prestaties geleverd en de laatste jaren heeft ze altijd wat progressie geboekt."

"We zullen ons nu laten omringen door medische experts en puzzelstukjes zoeken om de oorzaak van dit alles te vinden. Dat is nu onze prioriteit, dat we deze situatie kunnen ophelderen."

Hoe zien Bart De Clercq en Sofie De Vuyst de toekomst van de renster? “We zijn daar momenteel niet al te positief over", zegt De Clercq. "De kans is groot dat 2020 op sportief vlak voorbij is voor Sofie."

"Bij andere positieve gevallen hebben we in het verleden al gezien hoelang het kan aanslepen om bepaalde dingen aan te vechten. Het duurt vaak lang totdat iets opgehelderd geraakt."

"Ook in ons geval kan het lang aanslepen. We hopen natuurlijk dat het heel snel uitgeklaard wordt, maar we weten momenteel niet welke richting we moeten uitgaan."