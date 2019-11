Ballenjongen is de held en krijgt felicitaties van Mourinho: "Hij is goed"

Kort na de rust kon Harry Kane de 2-2 maken, maar het was zowaar de ballenjongen die uitblinker was bij de gelijkmaker. Door de bal snel te gaan halen, kon Tottenham Olympiakos in snelheid nemen: met een snelle inworp verraste Aurier Olympiakos en zo kon Kane scoren.

Mourinho ging meteen na de goal de ballenjongen omarmen en had ook op de persconferentie na de wedstrijd lof voor de jongen. "Om dat te doen moet je een heel goeie ballenjongen zijn", zei Mourinho.

"Hij begrijpt het spel, hij leest het spel en is er niet enkel om naar de tribunes te kijken. Tussen mijn 10 en mijn 15 jaar was ik zelf een heel goeie ballenjongen en hij is dat ook."

Mourinho had de jongen graag nog extra willen bedanken. "Ik had hem graag meegenomen naar de kleedkamer om samen met de spelers de zege te vieren, maar hij is blijkbaar verdwenen. Ik weet niet waar hij naartoe is."