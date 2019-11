Geen celstraf voor Xabi Alonso, oud-voetballer vrijgesproken van fraude

Xabi Alonso (38) werd beschuldigd van het ontduiken van belastingen, omdat hij tijdens zijn voetbalcarrière zijn portretrechten had uitbesteed aan een bedrijf op het Portugese eiland Madeira.

Volgens de aanklagers deed Alonso dit enkel en alleen om geen inkomsten uit deze rechten in Spanje te hoeven aangeven. Zo zou Alonso tussen 2010 en 2012 ongeveer 2 miljoen euro fiscaal voordeel hebben verkregen.

De Spaanse rechter ging echter niet mee in dat verhaal. "Er is geen sprake van ontduiking. De overdracht van Alonso's rechten aan het bedrijf in Madeira werd geformaliseerd in een contract en komt overeen met de werkelijkheid", liet de rechter in zijn vonnis optekenen. De rechtbank beschouwt de actie van Alonso enkel als "fiscale optimalisatie".

"Ik ga ervan uit dat ik altijd aan mijn fiscale verplichtingen heb voldaan. Ik heb nooit iets gedaan wat niet mocht", reageerde Alonso, die in 2017 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.