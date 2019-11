"Flandrienne van het Jaar" De Vuyst test positief: "Mijn ergste nachtmerrie"

Sofie De Vuyst kondigde het nieuws zelf aan op haar Facebookpagina: "Dit is een bericht dat ik nooit had willen schrijven", opent ze. "Tot mijn grote verbijstering kreeg ik gisteren het bericht dat ik tijdens een controle buiten competitie op 18 september positief heb getest op "exogene steroïden"."

"Bij mij heeft ethisch en verantwoord "proper" sporten altijd op de eerste plaats gestaan. Ik tast dan ook volledig in het duister hoe dit is kunnen gebeuren. Ik ben er helemaal kapot van, de ergst mogelijke nachtmerrie is me overkomen."

"Ik schreeuw dan ook mijn onschuld uit, al besef ik dat ik op veel ongeloof zal stoten. Ik zal er alles aan trachten te doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren."

"De wielersport is een prachtige sport, dit bericht doet het imago van de sport helaas geen goed. Ook dat maakt me heel triest. Dat ook mijn huidige ploeg op deze manier negatief in de aandacht komt, raakt me persoonlijk. Deze zaken zijn dan ook een extra drijfveer om dit alles uit te klaren. Ook de sport en het team verdienen dit niet."