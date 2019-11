Wie moet als 2e tijdrijder mee naar Tokio? "De Gendt is meer dan een joker"

Victor Campenaerts

"Als bondscoach Rik Verbrugghe denkt dat Campenaerts kans maakt op het podium, moet hij hem altijd selecteren voor de tijdrit. Maar als hij maar voor de 6e of 7e plaats kan gaan, laat je Campenaerts beter uit de selectie. Zo'n ereplaats is ook sterk, maar dan selecteer je beter iemand die beter is in de wegrit om de wegploeg rond Evenepoel zo sterk mogelijk te maken."

Thomas De Gendt

"De Gendt is naast Evenepoel meer dan een joker. Een goede De Gendt kan ook op de weg een heel belangrijke rol spelen. Hij kan meeglippen in de vroege vlucht en het zelfs afwerken (als vroege vluchter)."

"Bij De Gendt kan het vriezen en dooien. Maar als Thomas De Gendt er echt voor gaat, dan kan hij heel ver geraken. Dat De Gendt nu al spreekt over de olympische tijdrit, zegt al veel over zijn ambities."

Laurens De Plus

"Laurens De Plus was in Rio al van goudwaarde voor Greg Van Avermaet. In de wegrit zal De Plus normaal altijd in de selectie zitten."

"En dat is net het grote pluspunt voor De Plus, dat hij er al sowieso bij zal zijn in de wegrit."

"Als de bondscoach denkt dat Campenaerts geen kans maakt op een medaille, dan kan hij De Plus beter als 2e tijdrijder inzetten. Zo kan de wegselectie rond Evenepoel nog beter worden ingevuld."