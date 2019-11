Murray: "Enkelwedstrijden op de Australian Open worden mijn grootste test"

3-voudig grandslamwinnaar Andy Murray blijft verder timmeren aan zijn comeback. Dit seizoen liet hij al mooie dingen zien, met als hoogtepunt zijn titel op de European Open in Antwerpen.

Uit angst voor fysieke overdaad speelde Murray dit seizoen nog geen enkelwedstrijden op de grandslams. Daar komt in 2020 verandering in. Dan zal de Schot op de Australian Open in actie komen. Het toernooi waar hij vorig jaar zijn afscheid van het proftennis leek aan te kondigen. Maar na een succesvolle operatie zal Murray 12 maanden later opnieuw deelnemen.

"De Australian Open wordt de grootste test van mijn comeback", blikt Murray vooruit. "Ik heb de laatste tijd al redelijk wat lange 3-setters gespeeld, maar een best-of-five-wedstrijd is toch nog een ander verhaal. Dan sta je nog 1,5 uur extra op de baan."

"Toen ik pas terug begon te tennissen, dacht ik na elke beweging die ik maakte aan mijn heup. Dat is nu verleden tijd. Ik weet dat ik volgend seizoen in de grote toernooien kan spelen zonder me over die heup zorgen te moeten maken."

Murray speelde in Australië al 5 keer de finale, maar het toernooi winnen lukt hem nog niet. "Ik verwacht niet dat ik de Australian Open zal winnen. Voor mij zal het toernooi een succes zijn als ik 5 sets kan spelen zonder last te krijgen van mijn heup."