Dopingzondaar Hauke wordt informant: "Dokters moeten verdwijnen voor zuivere sport"

De hallucinante beelden van langlaufer Max Hauke die betrapt wordt tijdens een bloedtransfusie gingen eind februari de wereld rond. Hauke werd zo het gezicht van Operatie Aderlass, het grote bloeddopingonderzoek van de Oostenrijkse politie naar de Duitse sportdokter Mark Schmidt (de dokter van Hauke).

Berouw komt na de zonde, want 9 maanden na de feiten is Hauke informant van de politie en van het wereldantidopingagentschap WADA. De Oostenrijker hoopt op die manier mee te helpen aan de strijd tegen doping. In de Zweedse krant Expressen doet hij openhartig zijn verhaal. Zo vindt Hauke dat er bij de dopingjacht vooral gezocht moet worden naar artsen en niet alleen naar sporters.

"Zo'n dopingorganisatie zoals die van mij is niet alleen voor mij gebouwd. Er zijn meer van zulke dokters en op hen moet de jacht ook zijn gericht", meent Hauke."De sporter is slechts de laatste schakel in de keten. Zonder een arts om je te helpen, kun je geen doping gebruiken. Het zijn de artsen die moeten verdwijnen. Dat is de manier om een zuivere sport te krijgen."