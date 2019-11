Legendarische Zwitserse bondscoach Köbi Kuhn (76) is overleden

Köbi Kuhn was als speler aanwezig op het WK van 1966 in Engeland, waar hij enkele van zijn 63 caps opraapte. Veel bekender werd hij nadien als bondscoach van zijn geboorteland, een job die hij tussen 2001 en 2008 uitvoerde.

Met het bescheiden Zwitserland haalde hij 3 grote toernooien op een rij: het EK 2004, het WK in 2006 en het EK in 2008 (dat Zwitserland zelf organiseerde). Enkel op het WK kon hij de groepsfase overleven, maar daar sneuvelde het na penalty's tegen Oekraïne.

Na 2008 zei Kuhn het voetbal vaarwel. "Na een lang ziektebed is hij overleden. Ik heb de laatste dagen aan zijn zijde doorgebracht", meldt ex-FIFA-voorzitter Sepp Blatter, zelf ook een Zwitser. "Hij was een van de meest populaire spelers en later trainers, maar was desondanks altijd uiterst bescheiden", typeert Blatter zijn vriend.